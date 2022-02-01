Как выбрать направление движения в случае военного вторжения — совет разведчика

Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, куда нужно идти жителям Киева в случае экстремальной ситуации, например, военного вторжения Российской Федерации.

Эксперт советует в случае боевых действий в столице двигаться в направлении юго-запада, в противоположном направлении от границы. Ориентиром для этого может служить город Фастов, находящийся между одесской и житомирской трассами.

– Если кто-то остался на левом берегу (Киева – Ред.) и нужно двигаться на правый. Например, была разъединена семья по обеим берегам, то не надо ждать, пока кто-то с левого берега придет. К сожалению, как бы вам этого ни хотелось, не надо ждать своих близких. Вы должны двигаться, а они должны двигаться самостоятельно, – сказал тренер украинских спецназовцев.

По его словам, если люди начнут двигаться на левый берег, чтобы забрать своих родственников, то велика вероятность, что все там застрянут, так и оставшись в городе, где происходят боевые действия.

Пилигрим рекомендует двигаться на расстояние 30-40 км от границ города, чтобы выйти из зоны потенциальных боевых действий. Лучше выбирать какие-нибудь места у водоемов, чтобы были постоянные запасы воды.

Если вы идете пешком, то следует двигаться вдоль основных магистралей, а сворачивать следует только тогда, когда на пути есть потенциальные угрозы.

Эксперт посоветовал приобрести бумажную карту на случай, если в городе будет отключена связь и вы не сможете воспользоваться электронной картой региона. Или, как вариант, стоит скачать офлайн варианты этих карт в свой девайс.

Украинский ветеран боевых действий советует, что в случае чрезвычайной ситуации следует покидать город в течение трех часов.

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