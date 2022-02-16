Україна отримала понад 2 тис. тонн летальної та нелетальної зброї від партнерів – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував країнам-партнерам України за підтримку перед загрозою нової хвилі російської агресії.

Він підкреслив, що Україна вже отримала понад 2 тис. тонн зброї – летальної та нелетальної.

– Нова зброя – суперсучасна, така, яка справді посилює нашу армію, – заявив прем’єр-міністр підчас телемарафону на День єднання 16 лютого.

Він додав, що серед важливих елементів дипломатичної допомоги – поновлення переговорів щодо Нормандського формату, чого не було останні два роки.