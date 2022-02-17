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Факты / Мир

Поддержка Украины Британией увеличится до €100 млн – Трасс

Анастасия Гевко редактор ленты
Голова британського МЗС Ліз Трасс

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что ее страна решила увеличить объем финансовой поддержки Украины до €100 млн. 

Об этом Трасс сказала во время общего брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 17 февраля.

– Когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении 88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки – увеличение финансирования на эти проекты до €100 млн, – сказала глава МИД Британии.

До этого Трасс заявила, что в случае нового вторжения в Украину Российская Федерация заплатит серьезную цену.

Фото: Depositphotos

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