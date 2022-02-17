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Факты / Украина

В случае начала нового вторжения в Украину РФ заплатит серьезную цену – Трасс

Анастасия Гевко редактор ленты
МЗС Великої Британії

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что в случае начала нового вторжения в Украину РФ заплатит серьезную цену. Об этом она сказала во время брифинга 17 февраля.

Она подчеркнула, что донесла этот месседж до министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

– Северный поток не будет завершен. Украинский народ избрал путь свободы, и мир готов это поддержать, – уточнила она.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина, Британия и Польша создали новый трехсторонний формат.

– Польша и Британия будут помогать нам защищать наше государство. Также мы сосредоточим свои усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание – поддержке Крымской платформы, – рассказал Кулеба.

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