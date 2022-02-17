Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что в случае начала нового вторжения в Украину РФ заплатит серьезную цену. Об этом она сказала во время брифинга 17 февраля.

Она подчеркнула, что донесла этот месседж до министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

– Северный поток не будет завершен. Украинский народ избрал путь свободы, и мир готов это поддержать, – уточнила она.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина, Британия и Польша создали новый трехсторонний формат.