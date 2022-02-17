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Підтримка України Британією збільшиться до €100 млн – Трасс

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Голова британського МЗС Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що її країна вирішила збільшити обсяг фінансової підтримки України до €100 млн.

Про це Трасс сказала під час спільного брифінгу із главою МЗС України Дмитром Кулебою 17 лютого.

– Коли прем’єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки – збільшення фінансування на ці проєкти до €100 млн, – сказала глава МЗС Британії.

До цього Трасс заявила, що у разі нового вторгнення в Україну, Російська Федерація заплатить серйозну ціну.

Фото: Depositphotos

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