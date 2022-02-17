Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Путін готує напад на Україну найближчими днями – Блінкен

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Президент Росії Володимир Путін готує напад на Україну найближчими днями. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен.

– Наша інформація чітко показує: сили РФ на суші та на морі готові до нападу, – стверджує Блінкен.

Він зазначив, що попри всі заяви Москви, Захід не бачить, щоб Російська Федерація розпочала відведення військ.

Натомість вона підготувала всі свої військові сили, включаючи літаки та кораблі, до початку нової атаки на територію України.

– Росія робить кроки у бік війни. Вони збираються зробити підтекст своєї атаки. Це може бути насильницька дія, сфабрикований теракт, хімічна зброя, етнічне чищення, геноцид тощо. Росія вже почала розповсюджувати такі настрої, – повідомив голова Держдепартаменту.

На його думку, серед цілей Росії – Київ.

Раніше міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс також заявила, що не бачить, щоби РФ відвела війська. Таку ж інформацію має президент США Джо Байден.

Читайте
Дуже високий: Байден оцінив ризик нового вторгнення РФ в Україну

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка