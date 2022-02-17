Путін готує напад на Україну найближчими днями – Блінкен

Президент Росії Володимир Путін готує напад на Україну найближчими днями. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен.

– Наша інформація чітко показує: сили РФ на суші та на морі готові до нападу, – стверджує Блінкен.

Він зазначив, що попри всі заяви Москви, Захід не бачить, щоб Російська Федерація розпочала відведення військ.

Натомість вона підготувала всі свої військові сили, включаючи літаки та кораблі, до початку нової атаки на територію України.

– Росія робить кроки у бік війни. Вони збираються зробити підтекст своєї атаки. Це може бути насильницька дія, сфабрикований теракт, хімічна зброя, етнічне чищення, геноцид тощо. Росія вже почала розповсюджувати такі настрої, – повідомив голова Держдепартаменту.

На його думку, серед цілей Росії – Київ.

Раніше міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс також заявила, що не бачить, щоби РФ відвела війська. Таку ж інформацію має президент США Джо Байден.