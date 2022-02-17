Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що у разі початку нового вторгнення в Україну РФ заплатить серйозну ціну. Про це вона сказала під час брифінгу 17 лютого.
Вона запевнила, що донесла цей меседж до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
– Північний потік не буде завершено. Український народ обрав шлях свободи, і світ готовий це підтримати, – уточнила вона.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Британія та Польща створили новий тристоронній формат.
– Польща та Британія допомагатимуть нам захищати нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торгівельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрема увага – підтримці Кримської платформи, – розповів Кулеба.