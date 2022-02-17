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Факти / Україна

У разі початку нового вторгнення в Україну РФ заплатить серйозну ціну – Трасс

Анастасія Гевко редакторка стрічки
МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що у разі початку нового вторгнення в Україну РФ заплатить серйозну ціну. Про це вона сказала під час брифінгу 17 лютого.

Вона запевнила, що донесла цей меседж до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

– Північний потік не буде завершено. Український народ обрав шлях свободи, і світ готовий це підтримати, – уточнила вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Британія та Польща створили новий тристоронній формат.

– Польща та Британія допомагатимуть нам захищати нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торгівельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрема увага – підтримці Кримської платформи, – розповів Кулеба.

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