Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що у разі початку нового вторгнення в Україну РФ заплатить серйозну ціну. Про це вона сказала під час брифінгу 17 лютого.

Вона запевнила, що донесла цей меседж до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

– Північний потік не буде завершено. Український народ обрав шлях свободи, і світ готовий це підтримати, – уточнила вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Британія та Польща створили новий тристоронній формат.