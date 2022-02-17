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Факты / Мир

Украина, Британия и Польша основали новый трехсторонний формат – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Британия и Польша основали новый трехсторонний формат. 

Об этом он сказал 17 февраля во время общего брифинга с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

– Сегодня имеем честь сообщить об основании Украиной, Британией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества… Вскоре на официальных сайтах наших внешнеполитических ведомств появится общее заявление трех министров иностранных дел, – сообщил Кулеба.

О чем будет идти речь в документе

Министр уточнил, что в заявлении стран будет сообщено, что Британия и Польша встанут плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. 

– Польша и Британия будут помогать нам защищать наше государство. Также мы сосредоточим свои усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание – поддержке Крымской платформы, – рассказал Кулеба.

Фото: УНИАН

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