Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Британия и Польша основали новый трехсторонний формат.

Об этом он сказал 17 февраля во время общего брифинга с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

– Сегодня имеем честь сообщить об основании Украиной, Британией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества… Вскоре на официальных сайтах наших внешнеполитических ведомств появится общее заявление трех министров иностранных дел, – сообщил Кулеба.

О чем будет идти речь в документе

Министр уточнил, что в заявлении стран будет сообщено, что Британия и Польша встанут плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.