Україна, Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна, Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат.

Про це він сказав 17 лютого під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс.

– Сьогодні маємо честь повідомити про заснування Україною, Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці… Незабаром на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств з’явиться спільна заява трьох міністрів закордонних справ, – повідомив Кулеба.

Про що йтиметься у документі

Міністр уточнив, що у заяві країн повідомлять, що Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.