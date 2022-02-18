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Російські провокації та дезінформація можуть перейти у ескалацію проти України – Бербок

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Прапор Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської конференції з безпеки-2022 попередила, що Росія може перейти від провокацій та дезінформації до ескалації проти України.

– Провокація та дезінформація можуть перейти у ескалацію. Я дуже ясно заявляю, що ми не гратимемо в цю гру. Навпаки, усіма нашими зусиллями ми працюємо над пошуком конструктивних рішень кризи у нормандському форматі, з ЄС та НАТО, – сказала Бербок 18 лютого.

Вона нагадала, що Україна та її громадяни мають право на самостійний вільний вибір того, яке майбутнє вибрати.

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Фото: Depositphotos

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