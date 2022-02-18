Представники Росії у Тристоронній контактній групі (ТКГ) відмовилися брати участь у позачерговому засіданні ТКГ, ініційованому Україною у зв’язку з обстрілами на Донбасі.

Про це повідомила українська делегація у ТКГ.

– На жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18.00 18 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ у ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони, – сказано у повідомленні.

Делегація заявила, що Україна підтверджує свою готовність негайно обговорити в рамках Тристоронньої контактної групи питання щодо деескалації ситуації на лінії розмежування, а також хоче запобігти будь-яким провокаціям та дезінформації.