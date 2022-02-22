Беларусь не стала признавать “Л/ДНР” “независимыми”

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением о том, что “относится с уважением к решению РФ” по признанию “Л/ДНР” якобы независимыми государствами.

При этом в заявлении не указывается, что Минск готов в свою очередь также признать псевдореспублики “независимыми”.

– Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик… Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу, – говорится в заявлении.

Минск также приветствовал заявления Кремля об “открытости к дипломатии”.

– Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации, – резюмировали в белорусском МИДе.

Источник: МИД Беларуси

Фото: МИД Беларуси