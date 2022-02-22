Білорусь не стала визнавати “Л/ДНР” “незалежними”

Міністерство закордонних справ Білорусі виступило із заявою про те, що “ставиться з повагою до рішення РФ” визнати “Л/ДНР” нібито незалежними державами.

При цьому в заяві не вказується, що Мінськ готовий також визнати псевдореспубліки “незалежними”.

– Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік… Республіка Білорусь завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на південному сході України. Ми і зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу, – йдеться у заяві.

Мінськ також привітав заяви Кремля про “відкритість до дипломатії”.

– Білоруська сторона у своїх подальших діях має намір виходити із принципів сумлінного ставлення всіх сторін до виконання прийнятих на себе міжнародних зобов’язань, стратегічного союзництва з братньою Росією, а також враховувати подальший розвиток ситуації, – резюмували у білоруському МЗС.

Джерело: МЗС Білорусі

Фото: МЗС Білорусі