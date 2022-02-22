Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Вооруженным силам Украины.

– Мрак неопределенности спал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо, – заметил Алексей Резников.

По словам министра обороны, речь идет о “лице преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир”.

– Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание, – уверен глава ведомства.

Алексей Резников отмечает: благодаря Вооруженным силам Украины “Европа осознала истинную цену избежания честных ответов“.

– Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого, – Украина и украинская армия, – отмечает Алексей Резников.

Выбор украинцев, говорит министр обороны, – очень прост – защищать свою страну, свой дом и своих родных.

– Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те “друзья”, которые не один год уговаривали нас капитулировать, – добавляет Алексей Резников.

Министр обороны констатирует: впереди украинцев ждут тяжелые испытания, потери, придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние.

– Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак, что мы все делаем правильно, – замечает Алексей Резников.

По его словам, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой уже получена.

– Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти собратьев. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! – завершил свое обращение министр обороны.

Напомним, что 21 февраля после заседания Совбеза Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. Президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.