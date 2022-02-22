Морок невизначеності впав – Резніков звернувся до ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Збройних сил України.

– Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя, – зауважив Олексій Резніков.

За словами міністра оборони, ідеться про “обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ”.

– Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання, – певен очільник відомства.

Олексій Резніков наголошує: завдяки Збройним силам України “Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей“.

– Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього, – Україна і українська армія, – наголошує Олексій Резніков.

Вибір українців, каже міністр оборони, – дуже простий – боронити свою країну, свій дім та своїх рідних.

– Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті “друзі”, які не один рік вмовляли нас капітулювати, – додає Олексій Резніков.

Міністр оборони констатує: попереду українців чекають важкі випробування, втрати, доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру.

– Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно, – зауважує Олексій Резніков.

За його словами, нині всі зусилля військово-політичного керівництва держави та командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої вже отримано.

– Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! – завершив своє звернення міністр оборони.

Нагадаємо, що 21 лютого після засідання Радбезу Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. Президент РФ Володимир Путін наказав Міноборони Росії забезпечити Збройними силами РФ “функції підтримання миру” на цих територіях.

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