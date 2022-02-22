Российско-оккупационные войска в течение 22 февраля трижды обстреляли позиции украинских военных.

Так, под обстрел дважды попадали позиции вблизи Мариуполя. Для этого оккупанты использовали артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

Счастье 22 февраля боевики обстреляли из станковых автоматических гранатометов.

Кроме того, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

Так, с 20.00 21 февраля до 09.00 22 февраля в районе Операции объединенных сил российско-оккупационные войска трижды обстреляли гражданские объекты в Богдановке, Гнутово и Водяном.

Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Нет информации о раненых и погибших среди гражданского населения, однако, уточняют в штабе ООС, она постоянно уточняется.

– Украинские военные осуществляют подвоз питьевой воды в населенные пункты, оставшиеся без водоснабжения, помогают мирным жителям устранять последствия мощных обстрелов, – сообщают в штабе ООС.

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По состоянию на 22 февраля прекращены поставки газа около 200 домохозяйствам в Новолуганском.

На такой шаг ПАО Донецкоблгаз был вынужден пойти из-за многочисленных повреждений наземных газопроводов низкого давления в результате обстрелов накануне.

Аварию локализовали, перекрыв задвижку диаметром 50 и 150 мм в 20.30 21 февраля.

– Поврежденные газопроводы и вводы в частных домохозяйств требуют дополнительного обследования, после чего специалисты Донецкоблгаза смогут начать ремонтные работы, – отмечают в Нафтогазе.

Напомним, что 21 февраля оккупанты трижды обстреляли Новолуганское из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: Штаб ООС, Нафтогаз