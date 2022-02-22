Помер дисидент та герой України Іван Дзюба

Уночі 22 лютого помер український літературознавець, літературний критик та дисидент Іван Дзюба.

Про це повідомили власні джерела Фактів ICTV.

– Сьогодні вранці уві сні на 91-му році життя відійшла за межі цього земного світу унікальна людина – Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття, – зазначив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

Іван Дзюба, зазначає Микола Жулинський, є інтелектуальним провідником і речником українського “шістдесятництва”.

– Сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду, – додав літературознавець.

Що відомо про Івана Дзюбу

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року.

Був академіком НАН України, керівником відділу загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень.

Із 1992 до 1994 очолював Міністерство культури України.

Упродовж 1999–2001 років був головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1970-х роках зазнав гонінь через погляди. Так, 1972 року його виключили зі Спілки письменників України.

А в 1973 його засудили до п’яти років ув’язнення та п’яти років заслання за “антирадянську” працю Інтернаціоналізм чи русифікація?

У 70-й день народження Івана Дзюби, 26 липня 2001 року, президент України Леонід Кучма присвоїв йому звання героя України та вручив орден за визначні трудові досягнення, заслуги перед Україною у розбудові її державності та відродженні національної духовності.