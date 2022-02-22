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Факты / Мир

США и Германия гарантируют прекращение Северного потока-2 в случае вторжения РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Північний потік-2

Президент США Джо Байден “гарантирует”, что если Российская Федерация снова вторгнется в Украину, это будет иметь новые последствия для Северного потока-2.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– Президент Байден объяснил, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что Северный поток-2 не будет двигаться вперед. Мы провели тесные консультации с Германией ночью и приветствуем их объявление, – написала она у себя в Twitter.

Она анонсировала, что сегодня Белый дом рассмотрит свои шаги в ответ на действия России. 

В поддержку ограничений против СП-2 выступила также министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она заявила о необходимости возложить на Россию ответственность за ее действия, которые будут иметь серьезные последствия. 

– Европа должна снизить свою зависимость от российского газа, – призвала Трасс.

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Фото: Depositphotos

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