США и Германия гарантируют прекращение Северного потока-2 в случае вторжения РФ

Президент США Джо Байден “гарантирует”, что если Российская Федерация снова вторгнется в Украину, это будет иметь новые последствия для Северного потока-2.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

– Президент Байден объяснил, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что Северный поток-2 не будет двигаться вперед. Мы провели тесные консультации с Германией ночью и приветствуем их объявление, – написала она у себя в Twitter.

Она анонсировала, что сегодня Белый дом рассмотрит свои шаги в ответ на действия России.

В поддержку ограничений против СП-2 выступила также министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она заявила о необходимости возложить на Россию ответственность за ее действия, которые будут иметь серьезные последствия.