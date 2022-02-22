Это правильный шаг: Кулеба о решении ФРГ остановить сертификацию CП-2

Решение об остановке Германией сертификации Северного потока-2 является верным шагом в этой ситуации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Одобряю решение Германии приостановить сертификацию Северного потока-2. Это морально, политически и практически верный шаг в нынешних обстоятельствах. Настоящее лидерство означает принятие жестких решений в трудные времена. Действия Германии доказывают это, – написал министр на своей странице в социальной сети Twitter.

Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

22 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена. По его словам, она не может продолжаться в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины.

Шольц подчеркнул, что Россия нарушила международные договоренности и сделала “непостижимый, неоправданный” шаг.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

После признания РФ “ЛДНР” президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России. Он подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, требующим немедленной и решительной реакции мира.

Великобритания приняла решение ввести санкции против пяти российских банков и трех российских олигархов – друзей Путина.