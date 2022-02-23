Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Британия предоставит Украине больше военной помощи – Джонсон

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон

В среду, 23 февраля, премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украина получит от его страны еще один пакет военной помощи.

Он уточнил, что речь идет об оборонном вооружении.

По данным Sky News, Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в свете “все более угрожающего поведения со стороны Российской Федерации”.

По его словам, оборонное вооружение будет включать как летальную, так и нелетальную помощь.

Предыдущий груз с военно-технической помощью от Великобритании прибыл 9 февраля.

Тогда партнеры передали Украине бронежилеты, а также каски для военных.

Читайте
Вооружение для Украины и усиление НАТО: Блинкен назвал наиболее эффективные способы сдерживания РФ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка