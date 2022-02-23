Британия предоставит Украине больше военной помощи – Джонсон

В среду, 23 февраля, премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украина получит от его страны еще один пакет военной помощи.

Он уточнил, что речь идет об оборонном вооружении.

По данным Sky News, Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине в свете “все более угрожающего поведения со стороны Российской Федерации”.

По его словам, оборонное вооружение будет включать как летальную, так и нелетальную помощь.

Предыдущий груз с военно-технической помощью от Великобритании прибыл 9 февраля.

Тогда партнеры передали Украине бронежилеты, а также каски для военных.