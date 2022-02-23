Британія надасть Україні більше військової допомоги – Джонсон

У середу, 23 лютого, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що Україна отримає від країни ще один пакет військової допомоги.

Він уточнив, що йдеться про оборонне озброєння.

За даними Sky News, Джонсон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у світлі “все більш загрозливої ​​поведінки з боку Російської Федерації”.

За його словами, оборонне озброєння буде включати як летальну, так і нелетальну допомогу.

Попередній вантаж із військово-технічною допомогою від Британії прибув 9 лютого.

Тоді партнери передали Україні бронежилети, а також каски для військових.