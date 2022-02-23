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Факты / Украина

Официальными владельцами оружия являются более 1 млн граждан — Нацполиция

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Официальными владельцами оружия являются более 1 млн граждан — Нацполиция

В Украине официальными владельцами оружия являются 1 млн 200 тыс. граждан. Количество владельцев охотничьего или спортивного оружия составляет 709 тыс.

Еще 250 тыс. граждан официально имеют травматическое оружие. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

– По информации основных поставщиков оружия и боеприпасов, которые занимаются их продажей, и по количеству выданных разрешений, в феврале прошлого года было продано менее 10 тыс. единиц оружия. В феврале этого года эта цифра уже составляет 10 300 единиц. Цифра не значительно больше, но магазины нам говорят, что люди действительно скупают оружие. Это хороший месседж, что люди покупают не гречку, а боеприпасы, – отметил он.

Также Александр Фацевич добавил, что главное – это контроль использования этого оружия.

На днях министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, в Украине следует легализовать оружие для населения. По его словам, нашему государству необходим закон, регулирующий оборот оружия и легализующий его.

Фото: Нацполиция

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