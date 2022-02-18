Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине следует легализовать оружие для населения. Об этом глава Минобороны сказал в своем выступлении в парламенте.

По его словам, Украине необходим закон, регулирующий оборот оружия и легализующий его.

– Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, в принципе регулирующего обращение оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то поддержит закон, в котором будет все нормировано, — отметил Алексей Резников.

Стоит отметить, что Резников является давним поклонником легализации оружия в Украине.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в Украине в ближайшее время должен заработать полноценный реестр оружия, находящегося в обращении на территории нашего государства.