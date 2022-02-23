Офіційними власниками зброї є понад 1 млн громадян – Нацполіція

В Україні офіційними власниками зброї є 1 млн 200 тис. громадян. Кількість власників мисливської або спортивної зброї становить 709 тис.

Ще 250 тис. громадян офіційно мають травматичну зброю. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

– За інформацією основних постачальників зброї та боєприпасів, які займаються їхнім продажем, і за кількістю виданих дозволів, у лютому минулого року було продано менше 10 тис. одиниць зброї. Водночас у лютому цього року ця цифра вже становить 10 300 одиниць. Цифра не значно більша, але магазини нам говорять, що люди справді скуповують зброю. Це хороший меседж, що люди купують не гречку, а боєприпаси, – зазначив він.

Також Олександр Фацевич додав, що головне – це контроль використання цієї зброї.

Днями міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, на його думку, в Україні варто легалізувати зброю для населення. За його словами, нашій державі необхідний закон, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її.