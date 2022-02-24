Країна-агресор Росія, напавши на Україну, має дві мети: захоплення територій та ліквідація вищого політичного керівництва. Таким чином РФ хоче спричинити паніку всередині нашої держави.

Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, зараз ідуть запеклі бої в Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській областях, на Півдні та Сході України.

– Тактика росіян повністю вже зрозуміла: вони хочуть відсікти частину України. І там вони входять масштабними колонами. Збройні сили України там працюють достатньо ефективно і наносять великі втрати росіянам, – зазначив він.

За словами Подоляка, російський агресор здійснив спробу дестабілізувати ситуацію в низці великих міст України: передусім – у Харкові та Києві.

– І ключове завдання росіян, уже зараз це зрозуміло, – це прибрати вище керівництво країни, створити максимальну паніку… Тобто дві тактичні цілі. Перша – це забрати частину території: на сході, трохи вище (Суми, Харків) і південь. І нанести максимально потужний удар по керівництву країни, таким чином спровокувати безлад і неможливість керування країною. Оце ключові завдання, – наголосив Подоляк.

Михайло Подоляк також заявив, що існує ймовірність спроби російських загарбників пробратися в урядовий квартал у Києві. За його словами, може йтися про “точкове десантування”.