Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. По его словам, план врага сломать нас не сработал — Украина борется и делает это успешно.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

— ВСУ нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию, — отметил он.

Резников сообщил, что ВСУ удержали линию обороны на востоке и враг был отброшен. Оккупанты уже потеряли шесть самолетов, два вертолета и пять танков.

Он заверил, что армия, пограничники и Нацгвардия держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться, и Украина его остановит.

Сейчас Украина мобилизует международную поддержку. Глава ведомства уже беседовал с министрами обороны Великобритании, Турции, Литвы и другими партнерами – Украина получит больше оружия и военной защиты.

Он призвал всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды терробороны. Теперь процедура упрощена и нужен только паспорт. Прежде всего это касается Харькова, Киева, Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, Житомира, Ровно, Луцка, Днепра, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в связи с военной агрессией Российской Федерации в учреждениях здравоохранения возросла потребность в стратегических запасах крови, которая может быть использована на нужды раненых.

Поэтому всех желающих сдать кровь на нужды раненых приглашают в центры переливания крови и трансфузионных отделений больниц. Подробнее о том, как сдать кровь — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Алексей Резников