Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. За його словами, план ворога зламати нас не спрацював – Україна бореться і робить це успішно.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

– ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії, – зазначив він.

Резніков повідомив, що ЗСУ утримали лінію оборони на сході й ворог був відкинутий. Окупанти вже втратили шість літаків, два вертольоти та п’ять танків.

Він запевнив, що армія, прикордонники та Нацгвардія тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися, і Україна його зупинить.

Зараз Україна мобілізує міжнародну підтримку. Голова відомства вже розмовляв з міністрами оборони Великої Британії, Туреччини, Литви та іншими партнерами – Україна отримає більше зброї та оборонного захисту.