Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. За його словами, план ворога зламати нас не спрацював – Україна бореться і робить це успішно.
Про це він повідомив у соціальних мережах.
– ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії, – зазначив він.
Резніков повідомив, що ЗСУ утримали лінію оборони на сході й ворог був відкинутий. Окупанти вже втратили шість літаків, два вертольоти та п’ять танків.
Він запевнив, що армія, прикордонники та Нацгвардія тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися, і Україна його зупинить.
Зараз Україна мобілізує міжнародну підтримку. Голова відомства вже розмовляв з міністрами оборони Великої Британії, Туреччини, Литви та іншими партнерами – Україна отримає більше зброї та оборонного захисту.
Він закликав усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав тероборони. Тепер процедуру спрощено і потрібен лише паспорт. Насамперед це стосується Харкова, Києва, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум, Житомира, Рівного, Луцька, Дніпра, Донецької та Луганської областей.
Крім того, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації у закладах охорони здоров’я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених.
Тому всіх охочих здати кров на потреби поранених запрошують до центрів переливання крові та трансфузійних відділень лікарень. Детальніше про те, як здати кров – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Олексій Резніков