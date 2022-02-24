Первый удар России по Украине, нанесенный утром по объектам военной инфраструктуры, провалился. Боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур не снижена, оборона продолжается.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что обнародует предварительные данные, которые уточняются.

– Основные удары были нанесены в 05.00 по военной инфраструктуре, аэродромам, складам ресурсов и центрам военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. То есть, потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что удары происходили в Ивано-Франковске, Хмельницком, Чернигове, Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Краматорске и на линии зоны проведения Операции Объединенных сил.

По словам Арестовича, есть информация, что в ходе нападения российские войска по нескольким направлениям вклинились на территорию Украины на расстояние до пяти километров. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской областей.

– По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника на расстояние до 5 км. Это наблюдается на севере Харьковской области, в Черниговской ближе к Сумам. И есть данные, которые требуют проверки, возможно, на Волынском направлении. Но там, по поступившей информации, отражено это продвижение, — уточнил Арестович.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы, украинские власти работают над защитой Украины.

– Паники нет. Военно-политическое руководство Украины сохраняет спокойствие и уверенно руководит войсками и другими службами, – добавил Арестович.