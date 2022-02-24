Все четыре атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в обычном штатном режиме в соответствии с производственной программой. Выработка электроэнергии происходит по графику.

Об этом сообщил НАЭК Энергоатом.

Также сообщается, что основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты станций за пределами защищенных зон находятся под наблюдением личного состава воинских частей и отрядов военизированной охраны предприятий.

Все они переведены в режим усиленного дежурства. Усилена также физическая защита АЭС.

— Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

АО Укртрансгаз и ООО Оператор газотранспортной системы Украины ранее также проинформировали о стабильной работе.