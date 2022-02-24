Усі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у звичайному штатному режимі відповідно до виробничої програми. Вироблення електроенергії відбувається за графіком.

Про це повідомив НАЕК Енергоатом.

Також повідомляється, що основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливі об’єкти станцій за межами захищених зон перебувають під наглядом особового складу військових частин і загонів воєнізованої охорони підприємств.

Усі вони переведені в режим посиленого чергування. Посилено також фізичний захист АЕС.

– Жодних проявів, що свідчать про можливість вчинення будь-яких дій, які могли б призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано, – йдеться в повідомленні.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався і перебуває в межах чинних норм.

АТ Укртрансгаз І ТОВ Оператор газотранспортної системи України раніше також поінформували про стабільну роботу.