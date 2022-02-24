Украинские пограничники, Нацгвария, Национальная полиция находятся на своих постах и ​​работают. Об этом заверили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

— Полиция работает, Нацгвардия стоит на своих позициях, пограничники стоят на своих позициях. Не верьте российским фейкам. Получайте информацию только из проверенных источников. Мы верим в нашу армию и верим в себя, – отметили в пресс-центре.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что возле пограничного пункта Вильча в Житомирской области Нацгвардия совместно с пограничниками дала бой российскому агрессору, сейчас ситуация там более-менее стабильная.

Между тем в Киеве начались перебои со службой 112 и 101. Но специалисты уже работают над тем, чтобы максимально быстро исправить эту ситуацию.

Прокомментировали в МВД и работу пожарников, заявив, что они уже потушили огонь на ряде объектов в Киевской области, которые загорелись в результате обстрелов оккупантов.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 Россия нанесла ракетные удары по украинским городам.

В МВД Украины заявили, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

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