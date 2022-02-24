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Факты / Украина

Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Утром глава партии Голос, народный депутат Кира Рудык также сообщила, что сегодня, 24 февраля, может быть еще одно голосование Верховной Рады по полной мобилизации.

Но сейчас текста законопроекта на сайте Верховной Рады нет. В то же время в официальном Telegram-канале Верховной Рады также сообщили, что соответствующий законопроект был внесен.

Согласно законодательству, вид мобилизации (открытая или скрытая), объемы, порядок и срок проведения определяет президент.

Если объявят всеобщую мобилизацию, граждане обязаны будут появляться по вызову в территориальный центр комплектования и соцподдержки для взятия на военный учет военнообязанных или резервистов.

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