Зеленський вніс до Ради законопроєкт про загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію.

Вранці голова партії Голос, народний депутат Кіра Рудик також повідомила, що сьогодні, 24 лютого, може бути ще одне голосування Верховної Ради – щодо повної мобілізації.

Але наразі тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради немає. Водночас в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради також повідомили, що відповідний законопроєкт було внесено.

Згідно із законодавством, вид мобілізації (відкрита чи прихована), обсяги, порядок і строк проведення визначає президент.

Якщо таки оголосять загальну мобілізацію, громадяни зобов’язані будуть з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соцпідтримки для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів.