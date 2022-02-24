В настоящее время Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои против российских войск. Сопротивление агрессии России будет иметь нарастающий характер.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что после того как в 5.00 утра Владимир Путин объявил войну Украине, вооруженные силы РФ начали использовать стандартную тактику: артиллерийские системы начали массово бомбить украинские города, прежде всего военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы, складские военные мощности.

– Это привело к некоторым элементам паники. После того как артиллерийские системы очень мощно ударили по нашим инфраструктурным объектам, частично начались сухопутные операции российских вооруженных сил. Они нарушили государственную границу Украины в некоторых областях, – заявил Подоляк.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сразу собрал военный кабинет, СНБО.

– Были приняты все необходимые решения с точки зрения логистики контроперации против вооруженных сил РФ. Было объявлено в Украине военное положение. Президент Зеленский практически постоянно находится на связи с лидерами стран-партнеров и не только. Практически весь мир единогласно считает, что это вероломное нападение вооруженных сил РФ, которое будет иметь большие юридические последствия, — подчеркнул Подоляк.

В связи с этим он призвал украинцев сохранять спокойствие

– Надо понять две принципиальные вещи: Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, но ведут. У нас уже много результатов. На некоторых направлениях вооруженные силы РФ отброшены. Есть потери. Безусловно, будем иметь потери. Но подчеркиваю: Вооруженные силы Украины были готовы ко всем сценарным планам РФ и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет носить нарастающий характер, — отметил Подоляк.