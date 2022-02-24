Станом на зараз Збройні сили України ведуть важкі бої проти російських військ. Опір агресії Росії матиме наростаючий характер.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що після того, як о 5.00 ранку Володимир Путін оголосив війну Україні, збройні сили РФ розпочали використовувати стандартну тактику: артилерійські системи почали масово бомбити українські міста, перш за все військову інфраструктуру, аеропорти, аеродроми, складські військові потужності.

– Це спричинило деякі елементи паніки. Після того, як артилерійські системи дуже потужно вдарили по наших інфраструктурних об’єктах, частково почалися сухопутні операції російських збройних сил. Вони порушили державний кордон України в деяких областях, – заявив Подоляк.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський відразу зібрав військовий кабінет, РНБО.

– Було ухвалено всі необхідні рішення з точки зору логістики контроперації проти збройних сил РФ. Був оголошений в Україні воєнний стан. Президент Зеленський практично постійно перебуває на зв’язку з лідерами країн-партнерів і не тільки. Практично весь світ одноголосно вважає, що це віроломний напад збройних сил РФ, який матиме великі юридичні наслідки, – наголосив Подоляк.

У зв’язку з цим він закликав українців зберігати спокій

– Треба зрозуміти дві принципові речі: Збройні сили України ведуть важкі бої, але ведуть. У нас є вже багато результатів. На деяких напрямках збройні сили РФ відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, матимемо втрати. Але наголошую: Збройні сили України були готові до всіх сценарних планів РФ і зараз чинять активний спротив. Цей спротив матиме наростаючий характер, – зазначив Подоляк.