На територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ. Основною метою загарбників є блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках, – йдеться у заяві.

Також з Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки держкордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець.

– Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель, – заявили у Генштабі.

Повідомляється, що ще одна мета ворога – завдати шкоди критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

За даними Генштабу, на підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва.

Також механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Там українські війська зупинили колону російських окупантів. Однак окрема танкова бригада продовжує бій на околиці Чернігова.

На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу: Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.