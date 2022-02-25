В первой половине дня, 25 февраля, в нескольких регионах Украины зафиксированы факты диверсий и терактов. Об этом на канале YouTube сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор отметила, что 25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

— Киевская областная прокуратура задокументировала 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — отметила Венедиктова.

В частности, по ее словам, в результате попадания артиллерийского снаряда случился пожар в жилом доме, расположенном в Дарницком районе Киева. Есть пострадавшие. Случившееся квалифицировано представителями прокуратуры как теракт.

В Виннице также начато расследование диверсии. Приблизительно в 6 часов утра 25 февраля “с управляемого беспилотника произошло попадание в здание центра руководства полетами на военном аэродроме в городе Калиновка. Трое человек – два военных и гражданский – получили ранения. Квалифицировано как диверсия”.

Источник: Ирина Венедиктова