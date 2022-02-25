Протягом першої половини дня, 25 лютого, в декількох регіонах України зафіксовані факти диверсій і терактів. Про це на каналі YouTube повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Генеральний прокурор зазначила, що 25 лютого о 4.00 окупанти обстріляли Київ. Під удари потрапили не тільки військові та інші об’єкти, що мають стратегічне значення, а й житлова та соціальна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони України збили частину літальних апаратів і ракет над столицею.

– Київська обласна прокуратура задокументувала 12 фактів диверсій і посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, – зазначила Венедіктова.

Зокрема, за її словами, в результаті влучення артилерійського снаряда сталася пожежа в житловому будинку, розташованому в Дарницькому районі Києва. Є постраждалі. Те, що трапилося, кваліфіковано представниками прокуратури як теракт.

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У Вінниці також розпочато розслідування диверсії. Приблизно о 6 годині ранку 25 лютого “з керованого безпілотника сталося потрапляння в будівлю центру керування польотами на військовому аеродромі в місті Калинівка. Троє осіб – двоє військових і цивільний – отримали поранення. Кваліфіковано як диверсія”.

Джерело: Ірина Венедіктова