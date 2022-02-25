Украинские военные уничтожили 22 танка РФ под Мариуполем – мэр

В результате боев под Мариуполем украинские защитники уничтожили 22 российских танка.

Об этом днем 25 февраля в эфире одного из телеканалов заявил мэр города Вадим Бойченко.

– Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия выполняют качественно свою боевую задачу. Были уничтожены 22 вражеских танка, — сообщил городской глава Мариуполя.

Вадим Бойченко также призвал небезразличных жителей Мариуполя приобщиться к сдаче крови: по состоянию на 25 февраля в больницах города находятся 45 пациентов, некоторые из них – в критическом состоянии.

Фото: Вадим Бойченко