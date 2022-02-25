Українські військові знищили 22 танки РФ під Маріуполем – мер

Внаслідок боїв під Маріуполем українські захисники знищили 22 російські танки.

Про це вдень 25 лютого в ефірі одного з телеканалів заявив мер міста Вадим Бойченко.

– Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожих танки, – повідомив міський голова Маріуполя.

Вадим Бойченко також закликав небайдужих мешканців Маріуполя долучитися до здачі крові: станом на 25 лютого у лікарнях міста перебувають 45 пацієнтів, деякі з них – у критичному стані.

Фото: Вадим Бойченко