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Факти / Україна

Кличко попросив киян залишатися вдома та звернувся до бізнесу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав максимально всіх залишатися вдома або в укриттях, не виходити з дому та не виїжджати з міста.

Виключення складають лише ті люди, котрі працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Кличко наголосив, що домівки покидати лише для того, щоб перейти в укриття.

Він нагадав, що метро поки транспортних перевезень здійснювати не буде і працюватиме лише як укриття. Кличко також звернувся до бізнесу, щоб допомогти з харчами та водою для людей, котрі сидять в укриттях.

— Надайте допомогу киянам продуктами харчування, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно сьогодні людям, що перебувають в укриттях, в метро, в лікарнях.

Також потрібна допомога нашим захисникам. За нами наш Київ, який намагаються знищити. Ми повинні вистояти. Слава Україні.

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