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Факты / Украина

Россияне в форме Нацполиции расстреляли бойцов на КПП возле Василькова

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Россияне в форме Нацполиции расстреляли бойцов на КПП возле Василькова

Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом. Сразу после этого зашла другая группа военных РФ на грузовике.

В городе Васильков Киевской области продолжаются тяжелые бои. Именно в этот город российские захватчики пытаются высадить десант из воздуха.

В 00.30 истребитель Су-27 Воздушных Сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

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