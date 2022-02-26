Россияне в форме Нацполиции расстреляли бойцов на КПП возле Василькова

Российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли наших бойцов на КПП под Васильковом. Сразу после этого зашла другая группа военных РФ на грузовике.

В городе Васильков Киевской области продолжаются тяжелые бои. Именно в этот город российские захватчики пытаются высадить десант из воздуха.

В 00.30 истребитель Су-27 Воздушных Сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.