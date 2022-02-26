Во время обороны Киева 25 февраля погибла ветеранка батальона Сич, активистка ВО Свобода Ирина Цвила.

– В боях за Киев погибла наша посестра, свободовка Ирина Цвила. Герой московско-украинской войны, боец батальона Сич и Легиона Свободы. Вечная память и слава! Мы победим в этой войне. И отомстим, – написал глава ВО Свобода Олег Тягнибок.

Скорбит о гибели Ирины Цвилы и нардеп Владимир Вятрович:

– Ира Цвила – женщина-воин, погибла, защищая Украину. Вечная память, – подписал фотографию с Ириной депутат.

Ирина Цвила была героиней книги Дівчата зрізають коси, которая получила Шевченковскую премию.

Открытое полномасштабное вторжение РФ в Украину началось около 05.00 24 февраля, после чего началось наступление на города страны.

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Источник: Олег Тягнибок

Фото: Олег Тягнибок