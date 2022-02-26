Під час оборони Києва 25 лютого загинула ветеранка батальйону Січ, активістка ВО Свобода Ірина Цвіла.

– У боях за Київ загинула наша посестра, свободівка Ірина Цвіла. Герой московсько-української війни, боєць батальйону Січ та Легіону Свободи. Вічна пам’ять і слава! Ми переможемо в цій війні. І помстимося, – написав голова ВО Свобода Олег Тягнибок.

Сумує через загибель Ірини Цвіли й нардеп Володимир В’ятрович:

– Іра Цвіла – жінка-воїн, загинула, захищаючи Україну. Вічна пам’ять, – підписав світлину з Іриною депутат.

Ірина Цвіла була героїнею книги Дівчата зрізають коси, яка отримала Шевченківську премію.

Відкрите повномасштабне вторгнення РФ до України почалось близько 05.00 24 лютого, після чого почався наступ на міста країни.

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Джерело: Олег Тягнибок

Фото: Олег Тягнибок