Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и героическую борьбу украинцев за свободное будущее.

Об этом заявил Зеленский в социальных сетях.

— Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее, — написал президент.

По его словам, сейчас – время, чтобы определиться с четким евроинтеграционным курсом Украины.

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Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в сети очень много информации о том, что он якобы призывает складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам.

Уже третий день подряд Украина дает отпор оккупационным российским войскам, которые пошли на полномасштабное вторжение 24 февраля.

С начала вторжения Вооруженные Силы ликвидировали 2 800 человек личного состава российских оккупантов. Украине объявили всеобщую мобилизацию, граждане присоединяются к Силам территориальной обороны.

Фото: Офис президента