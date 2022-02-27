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Факты / Мир

Бельгия пришлет Украине 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил  Бельгию за дополнительную помощь – 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

– Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо, Александр де Кро, за ваше лидерство, – написал президент Зеленский у себя в Twitter 27 февраля.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кро у себя в соцсетях подчеркнул, что предоставляет дополнительную помощь, потому что “Украина имеет право защищаться от российского вторжения”. 

До этого правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде 3800 тонн топлива и 2 тыс. пулеметов.

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Фото: Офис президента

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