Бельгия пришлет Украине 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию за дополнительную помощь – 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов.

– Приятно было узнать, что вдобавок ко вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо, Александр де Кро, за ваше лидерство, – написал президент Зеленский у себя в Twitter 27 февраля.

Тем временем премьер-министр Бельгии Александр де Кро у себя в соцсетях подчеркнул, что предоставляет дополнительную помощь, потому что “Украина имеет право защищаться от российского вторжения”.

До этого правительство Бельгии решило предоставить Украине помощь в виде 3800 тонн топлива и 2 тыс. пулеметов.