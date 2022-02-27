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Факти / Світ

Бельгія надішле Україні 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Бельгії за додаткову допомогу – 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

– Приємно було дізнатися, що до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів. Спасибі, Олександре де Кро, за ваше лідерство, – написав президент Зеленський у себе у Twitter 27 лютого.

Тим часом, прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кро у себе в соцмережах підкреслив, що надає додаткову допомогу, тому що “Україна має право захищатися від російського вторгнення”.

До цього уряд Бельгії вирішив надати Україні допомогу у вигляді 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів.

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Фото: Офіс президента

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