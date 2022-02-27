РФ с территории Беларуси нанесла ракетный удар по в/ч на Волыни

Вблизи города Владимир на Волыни российская ракета, выпущенная с территории Беларуси, попала в военную часть, информация о погибших устанавливается, сообщил председатель Волынской областной администрации Юрий Погуляйко.

– Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая. Граница не нарушена. Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, Нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон терробороны. Не сомневайтесь, что каждый выполняет свои функциональные обязанности, – подчеркнул он.

Погуляйко также сообщил, что создан координационный центр, который будет принимать все решения по организационному обеспечению, логистике, волонтерству, размещению внутри перемещенных лиц, патрулированию на улицах и т. д.

По данным Минобороны, за три дня войны в Украине Россия потеряла не менее 4,3 тыс. военных.

ВСУ также уничтожили 27 вражеских самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 единиц бронетехники, 49 пушек, Бук, четыре Града и т. д.