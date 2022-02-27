РФ з території Білорусі завдала ракетного удару по в/ч на Волині

Поблизу міста Володимир на Волині російська ракета, випущена з території Білорусі, влучила у військову частину, інформація про загиблих встановлюється, повідомив голова Волинської військової обласної адміністрації Юрій Погуляйко.

– Щодо решти території, то ситуація контрольована. Кордон не порушений. Наша система оборони складається з прикордонників, ЗСУ, Нацгвардії, поліції, ДСНС. У кожному районі є батальйон тероборони. Не сумнівайтесь, кожен виконує свої функціональні обов’язки, – наголосив він.

Погуляйко також повідомив, що створено координаційний центр, який ухвалюватиме всі рішення щодо організаційного забезпечення, логістики, волонтерства, розміщення внутрішньо переміщених осіб, патрулювання на вулицях тощо.

За даними Міноборони, за три дні війни в Україні Росія втратила щонайменше 4,3 тис. військових.

ЗСУ також знищили 27 ворожих літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 одиниць бронетехніки, 49 гармат, Бук, чотири Гради тощо.