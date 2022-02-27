Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

Российский снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в Харькове. Погибла женщина, спасатели эвакуировали два десятка человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте работают спасатели в усиленном режиме.

— Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже. В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал, – сообщили в ГСЧС.