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Факты / Украина

Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Российский снаряд попал в жилой дом в Харькове

Российский снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в Харькове. Погибла женщина, спасатели эвакуировали два десятка человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте работают спасатели в усиленном режиме.

— Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже. В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал, – сообщили в ГСЧС.

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